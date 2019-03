Samp, seduta specifica per Ramirez e Saponara. Fisioterapia per Caprari

Fonte: sampdoria.it

Sempre senza gli undici nazionali, la Sampdoria si è allenata nel pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini”. Sotto il sole di Bogliasco i blucerchiati disponibili – con l’aggiunta dei giovani Axel Campeol, Davide Canovi, Alessandro Casanova, Tommaso Farabegoli, Giuliano Maglie, Joao Nobrega, Matteo Raspa e Luca Scarlino – hanno svolto prima riscaldamento in palestra con aggiunta di lavori per lo sviluppo individuale della forza e poi, sul campo 1, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Sul fronte dei singoli doppia seduta specifica per Gastón Ramírez, soltanto pomeridiana per Riccardo Saponara. Percorsi individuali fisioterapici e di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari, quest’ultimo impegnato per tutta la settimana a Domodossola nel centro attività motorie del riabilitatore Umberto Borino.