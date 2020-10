Samp, sessione individuale per Keita. Terapie per Gabbiadini

Meno due alla Lazio. Per la Sampdoria oggi a Bogliasco allenamento di scarico in base ai carichi di lavoro raccolti negli ultimi giorni. Un gruppo ha lavorato sul campo 1, mentre il resto della squadra ha faticato in palestra. Keita Balde ha svolto una sessione individuale sul campo, per Gabbiadini terapie e specifico programmato. Rigenerativo per i nazionali di ritorno Kristoffer Askildsen, Mikkel Damsgaard e Maya Yoshida.