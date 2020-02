© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo giorno di allenamenti per la Sampdoria in vista dell’anticipo di sabato pomeriggio in casa del Torino. In mattinata, dopo i lavori individuali di prevenzione in palestra, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco gruppo compatto nella prima fase della seduta - che ha riguardato anche Jakub Jankto e Fabio Quagliarella - caratterizzata da attivazione tecnico-atletica ed esercitazione tattica. Nella seconda fase, organizzata sullo sviluppo della fase offensiva con conclusioni verso la porta, non hanno invece partecipato i blucerchiati più impegnati nella gara con il Napoli. Sessione programmata specifica per Lorenzo Tonelli; iter di recupero agonistico sul campo per Fabio Depaoli; percorso riabilitativo post-intervento a Bologna per Alex Ferrari. Domani, giovedì, è in agenda una nuova seduta mattutina.