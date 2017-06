Samp-Sneijder, Il Secolo XIX titola: “Il tulipano sboccia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wesley Sneijder (33) alla Sampdoria, l'affare è possibile mentre Il Secolo XIX titola: “Il tulipano sboccia”. L'olandese ex Inter è pronto a lasciare il Galatasaray e tornare in Serie A, anche dimezzandosi lo stipendio per giocare nuovamente in Italia e puntare così al Mondiale del prossimo anno in Russia con la nazionale orange. Il calciatore è a Ibiza in vacanza, mentre ieri il suo agente ha incontrato l'avvocato Antonio Romei. Sneijder alla Sampdoria, scrive il giornale, non è solo una suggestione.