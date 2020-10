Samp subito in campo dopo Bergamo: differenziato in palestra per Candreva e Gabbiadini

Dopo il successo ottenuto con l’Atalanta, la Sampdoria è tornata subito in campo questa mattina a Bogliasco per iniziare a preparare l’esordio in Coppa Italia di martedì con la Salernitana (calcio d’inizio alle ore 14.00), come riporta il sito ufficiale del club nel suo consueto report.

Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diviso la rosa blucerchiata in due gruppi: rigenerativo per i calciatori maggiormente impegnati a Bergamo, mentre tutti gli altri disponibili hanno svolto un allenamento completo sul campo 1 del “Mugnaini” con attivazione, circuito neuromuscolare ed esercitazioni tecnico-tattiche.

Lavoro specifico in palestra per Antonio Candreva, mentre Manolo Gabbiadini ha svolto il proprio programma di recupero fisioterapico e di potenziamento specifico settoriale in palestra. Domani, lunedì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura.