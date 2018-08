Samp, svolta Caprari: con Saponara torna a fare la seconda punta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' finita l'altalena del ruolo di Gianluca Caprari con la Sampdoria. A venticinque anni, alla seconda stagione in blucerchiato non dovrà più alternare le gare sulla trequarti con quelle da seconda punta. Il nuovo fantasista c'è e si chiama Riccardo Saponara: sarà l'ex Fiorentina, spiega oggi La Gazzetta dello Sport, a giocare dietro i due in alternativa a Gaston Ramirez.