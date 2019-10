Samp: tifosi preparano sorpresa per Miha

A Bologna domani Ranieri punta su Bertolacci

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - A Bologna per sbloccarsi in trasferta, dove non ha fatto punti, e ritrovare la via del gol avendo segnato solo quattro reti. La Sampdoria cerca continuità dopo il pareggio con la Roma per proseguire la rincorsa salvezza. Claudio Ranieri chiede domani un'ulteriore conferma alla sua squadra e potrebbe anche cambiare modulo con il rombo, inserendo così Rigoni sulla trequarti in appoggio a Quagliarella e Gabbiadini, quest' ultimo destinato alla conferma anche se non aveva brillato con la Roma. Oltre a confermare la solidità difensiva mostrata con la Roma c'è la necessità di tornare a segnare e sbloccare il capocannoniere della serie A 2018-2019, Fabio Quagliarella, che non segna da cinque partite consecutive. E' un'esame fondamentale per la squadra doriana e lo sanno anche i tifosi: saranno almeno 500 sugli spalti di Bologna e stanno preparando una sorpresa anche per Sinisa Mihajlovic, rimasto sempre nel cuore dei blucerchiati, per il suo passato da calciatore e allenatore poi alla Samp.