Samp, verso il Lecce: lavoro individuale per Gabbiadini e Murillo

Fonte: Sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo allenamento in vista del Lecce per la Sampdoria, impegnata nella preparazione alla gara di domani sera, mercoledì, allo stadio “Ferraris”. Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, ha svolto una seduta mattutina suddivisa in quattro fasi: attivazione atletica, esercitazioni tecniche a pressione, partite a tema in spazi ridotti e conclusioni in porta. Per Manolo Gabbiadini e Jeison Murillo lavori individuali metabolici in campo. Sessione personalizzata per Karol Linetty: sul campo 1, con la collaborazione di 5 ragazzi della Primavera, esercitazioni tecnico-tattiche per il miglioramento della condizione sotto forma di partitelle. Terapie, fisioterapia e percorso di recupero agonistico per Andrea Seculin che è stato sostituito in gruppo da Ivan Saio. Da stasera la squadra sarà in ritiro mentre domattina sosterrà la rifinitura al termine della quale Claudio Ranieri comunicherà la lista dei convocati per la sfida con i giallorossi.