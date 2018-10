Samp, verso il Milan: Giampaolo pensa a Saponara rifinitore dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno dei dubbi ricorrenti di casa Sampdoria e che ritorna anche in vista della gara di San Siro è quello relativo al trequartista. Ramirez, Saponara o Caprari? Marco Giampaolo, spiega oggi Tuttosport, ha ancora qualche ora per decidere, ma starebbero aumentando le quotazioni di Saponara. Ramirez resta in dubbio, visto che anora non ha la costanza della scorsa stagione.