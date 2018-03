Samp, verso l'Inter: Giampaolo rischia una gara senza terzini destri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia tegola in casa Sampdoria in vista della gara contro l'Inter: il doppio stop di Jacopo Sala e di Bartosz Bereszynski, rischia di lasciare Marco Giampaolo senza terzini destri per la sfida ai nerazzurri. Dei due, chi ha eventualmente una piccola chance è il polacco: l'alternativa sarebbe al momento Nicola Murru, visto che Joachim Andersen è considerato solo centrale dall'ex tecnico dell'Empoli e che a centrocampo non vuole spostare Edgar Barreto vista la squalifica di Karol Linetty.