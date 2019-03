© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Secolo XIX oggi in edicola fa il punto sulla gara della Sampdoria contro la SPAL. Nicola Murru prova a recuperare, pronta la carta Tavares ma è in preallarme soprattutto Jacopo Sala che toccherà cento presenze in Serie A. In difesa Colley-Andersen al centro è una certezza per Giampaolo.