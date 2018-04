Samp, visionato il giovane Andereggen

Nicolas Andereggen, giovane punta dell'Union Santa Fe è seguito con interesse da alcuni club europei tra cui Sampdoria, Inter e Rayo Vallecano. Il giovane attaccante classe ‘99 con passaporto svizzero è stato visionato sia in occasione delle due uscite con la nazionale argentina Under 17 e Under 20 sia con quella del suo club. Nonostante la giovane età, conta già alcune presenze in prima squadra nella massima serie argentina. Andereggen è gestito dall'agenzia Football & Management.