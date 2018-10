Sampaoli: "Icardi-Dybala out dal Mondiale? Avevamo l'obbligo di vincere"

© foto di Imago/Image Sport

Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato a Marca spiegando i motivi del flop al Mondiale in Russia: "Perché non ho mai parlato dopo il Mondiale? Mi sono preso tempo per analizzare il mio percorso nella Seleccion. Ne avevo bisogno per capire cosa avevo fatto e cosa avrei potuto fare in futuro. Non mi sono nascosto, semplicemente mi sono allontanato dalla vita mediatica. Il Mondiale è stato duro, eravamo tutti 'obbligati' a vincere e così facendo non è venuto fuori il talento. Per noi non era un gioco semplicemente perché l'unica opzione contemplata era vincere il Mondiale. E davanti a questo obbligo diventava complicato rispondere alle avversità. La squadra si è sempre allenata bene e è sempre scesa in campo con convinzione, ma ogni partita era una sofferenza. Le assenze di Dybala e Icardi? Avevamo necessità immediata di vincere e avevo parecchi giocatori che venivano dalla finale giocata in Brasile. Per questo ho scommesso su di loro. Avevo un piano per il breve, il medio ed il lungo periodo con oltre 100 giocatori coinvolti. Ma dopo la Russia è finito tutto".