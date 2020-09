Sampdoria, 2-2 nella prima amichevole stagionale contro l'Alessandria

Finisce con un pareggio per 2-2 l’amichevole tra Alessandria e Sampdoria al Moccagatta nel primo test disputato in questa stagione dai blucerchiati. Samp due volte in vantaggio e due volte rimontata dai grigi. In gol Quagliarella e Bonazzoli per gli uomini di Ranieri, Eusepi e Poppa per la formazione di Gregucci.