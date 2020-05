Sampdoria, 30 anni fa la conquista della Coppa delle Coppe

9 maggio 1990 successo a Goteborg contro l'Anderlecht

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Il 9 maggio 2020 è una ricorrrenza speciale per la Sampdoria, trent'anni fa i blucerchiati di Paolo Mantovani vinsero la Coppa delle Coppe a Goteborg. Vittoria 2-0 contro l'Anderlecht, un trionfo firmato dalla doppietta di Gianluca Vialli che accompagnò la Samp nell'élite del calcio europeo. "Da lì iniziò un percorso che ci portò poi a vincere lo scudetto dodici mesi dopo", racconta Luca Pellegrini, capitano di quella squadra stellare che era guidata in panchina da Vujadin Boškov. "Ricordo un aneddoto, la società voleva portarci in ritiro per preparare il match e il mister mi chiese di decidere. Gli risposi che era giusto far prendere la scelta a tutto lo spogliatoio. Alla fine il ritiro si fece". E quel giorno prese vita il ciclo magico di una Sampdoria che oltre allo scudetto portò alla finalissima di Coppa dei Campioni nella stagione 1991-92: solo la punizione di Koeman fece crollare i sogni blucerchiati di finire sul tetto d'Europa. La società vuole celebrare quel successo. Domani a partire dalle ore 20.30 sarà possibile seguire live su Facebook l'intera finale di Göteborg con il commento di Bruno Pizzul. Un'occasione per rivedere la fantastica doppietta di Vialli nei supplementari e capitan Pellegrini alzare al cielo il primo trofeo internazionale della storia doriana. (ANSA).