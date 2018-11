Sampdoria, a parte Defrel. Recupero per Barreto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sesto e ultimo allenamento della settimana per la Sampdoria al “Gloriano Mugnaini”. Esercitazioni tecniche e partitelle con temi tattici svolti con la Primavera di Simone Pavan: questo il programma giornaliero.

Singoli. Individuale programmato sul campo per Grégoire Defrel. Seduta di scarico per Vasco Regini e Jacopo Sala. Terapie, fisioterapia e programma individuale di recupero agonistico per Edgar Barreto. Ripresa in ottica derby fissata per martedì pomeriggio.