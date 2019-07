Sampdoria, aggressività e calci piazzati nel menù di Di Francesco

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Aggressività. E’ la parola d’ordine della seduta mattutina della Sampdoria in quel di Temù. Mister Eusebio Di Francesco ha testato le capacità della squadra di pressare alto e di mettere in difficoltà l’avversario. Divisi in due gruppi da dieci, i blucerchiati hanno effettuato esercizi tattici di pressione e di recupero del pallone e successivamente di sviluppo dell’azione finalizzata alla conclusione in porta. Con la casacca bianca il tecnico abruzzese ha schierato in difesa Sala, Ferrari, Murillo e Jankto, quest’ultimo nell’inedito ruolo di terzino sinistro, a centrocampo Praet, Ekdal e Linetty mentre in attacco Gaston Ramirez, Quagliarella e Caprari. Senza pettorina invece Depaoli, Bereszynski, Colley e Augello nel pacchetto arretrato, Thorsby, Capezzi e Verre a centrocampo mentre il tridente era composto da Gabbiadini, Bonazzoli e Maroni.

Schemi su calci piazzati, oggi seconda uscita - La seduta tattica è proseguita con esercizi sui calci piazzati con i neri ad attaccare e i bianchi a difendere e viceversa. Seduta a parte per Mohamed Bahlouli, che ha raggiunto il ritiro della Sampdoria soltanto nella giornata di ieri, e per Vasco Regini. Oggi alle 16.30 saranno previste due amichevoli contro il Real Vicenza A e B, due squadre composte da calciatori attualmente svincolati. Le partite saranno di sessanta minuti complessivi, come voluto dallo stesso Di Francesco.