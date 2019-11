© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora due gruppi per la Sampdoria nel secondo allenamento in vista del posticipo con la SPAL, in programma lunedì sera al “Mazza” di Ferrara. Come nella giornata di ieri, i blucerchiati che hanno raccolto il maggior minutaggio con Bologna e Lecce sono stati impegnati sul campo 2 del “Mugnaini” in un lavoro rigenerativo aerobico, preceduto e concluso con individuali in palestra. Tutti gli altri disponibili, compreso Karol Linetty, si sono allenati sul campo 1 – con l’aggiunta dei Primavera Lorenzo Avogadri, Andreas Chrysostomou, Emanuel Ercolano, Simone Giordano e Marco Pompetti – in una sessione completa composta da riscaldamento, esercitazione tecnica e partita a tutto campo da 45 minuti suddivisa in blocchi da 15. Personalizzato di recupero, in palestra e in porta, per Andrea Seculin. Lo riporta il sito ufficiale del club doriano.