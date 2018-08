Sampdoria, allenamento sotto gli occhi di Ferrero, Romei e Osti

Fonte: sampdoria.it

In attesa di dare il benvenuto agli ultimi arrivati, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli, la Sampdoria ha svolto al “Mugnaini” di Bogliasco l’ultimo allenamento della settimana.

Partitelle. Una seduta alla quale hanno assistito il presidente Massimo Ferrero, l’avvocato Antonio Romei e il direttore sportivo Carlo Osti e nella quale Marco Giampaolo ha diretto una serie di partitelle a tutto campo e su distanze ridotte per 75 minuti complessivi. Aggregati quattro Primavera: Mohamed Bahlouli, Yassin Ejjaki, Daouda Peeters e Roberts Veips.

Singoli. Nicola Murru e Gastón Ramírez sono stati sottoposti a lavori singoli, Albin Ekdal ha svolto un programma individuale a base di atletica mentre Vasco Regini ha proseguito in acqua il proprio iter riabilitativo. Assente Omar Colley, in permesso per motivi personali.

Ripresa. Dopo una domenica di riposo assoluto, lunedì è in agenda una ripresa parziale per un gruppo di calciatori che necessita di preparazione specifica particolare; martedì mattina è fissata una sessione a ranghi completi.