Sampdoria, ancora differenziato sul campo per Jankto. Il report dell'allenamento odierno

vedi letture

La Sampdoria prosegue ad allenarsi a ranghi ridotti in quel di Bogliasco. Privo dei sette nazionali – Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida -, Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diretto la seduta mattutina sul campo 1 del “Mugnaini” incentrando il lavoro sul possesso palla. Dopo una prima fase di attivazione - riporta la nota ufficiale del club - il gruppo si è disimpegnato in una serie di esercitazioni tecniche, quindi a seguire lavoro aerobico. Ancora differenziato sul campo per Jakub Jankto. Domani, venerdì, la squadra si allenerà nuovamente al mattina per l’ultima sessione settimanale.