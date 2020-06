Sampdoria, ancora lavoro individuale per Fabio Quagliarella

vedi letture

Obiettivo Bologna. Il pensiero va inevitabilmente già a domenica, quando la Sampdoria tornerà al “Ferraris” per la prima volta dopo l’interruzione del campionato per affrontare i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Nel frattempo i blucerchiati di Claudio Ranieri si sono ritrovati oggi pomeriggio a Bogliasco, dove sono stati divisi in due gruppi. Questo il programma odierno: allenamento di scarico per chi ha raccolto il maggior minutaggio a Roma e seduta completa per tutti gli altri.

Singoli. Gonzalo Maroni e Fabio Quagliarella hanno eseguito un lavoro individuale programmato. Va avanti, intanto, il protocollo di recupero per Alex Ferrari. Domani mattina, venerdì, nuovo appuntamento al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”.