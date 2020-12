Sampdoria, ancora solo terapie Gabbiadini. Domani seduta pomeridiana in vista della Roma

vedi letture

La Sampdoria saluta il 2020 con un allenamento mattutino sotto la pioggia di Bogliasco. Sul campo 2 del “Mugnaini” - riporta la nota ufficiale del club - Claudio Ranieri e il suo staff hanno incentrato la seduta su possessi-palla e partita a tema tattico in spazi ridotti. Individuali in palestra per Bartosz Bereszynski e Alex Ferrari, sul campo per Nik Prelec. Soltanto terapie e fisioterapia per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, appuntamento al pomeriggio di Capodanno per continuare la preparazione alla sfida con la Roma, in programma domenica all'”Olimpico” (ore 15.00).