Sampdoria, ancora terapie per Bertolacci e Depaoli. Il report completo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È durato un’ora buona l’allenamento odierno della Sampdoria sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo una lezione di video-analisi in chiave-Cagliari, Claudio Ranieri e staff hanno diretto una seduta a base di attivazione, sviluppi tecnici e partita a tema tattico, alla quale ha preso parte anche l’aggregato Emanuel Ercolano. Invariata la situazione dei singoli: specifico per Edgar Barreto, terapie e fisioterapia per Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli, recupero agonistico per Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski (quest’ultimo a Poznan). Domani, sabato, la squadra sosterrà un’altra sessione mattutina. Lo riporta il sito ufficiale del club.