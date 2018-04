Sampdoria, assemblea degli azionisti approva il bilancio 2017

Fonte: sampdoria.it

L’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017.

Il bilancio presenta un utile netto di euro 9.286.928 e un margine operativo lordo di euro 36 milioni, dati che confermano il pieno rispetto da parte della società dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. I risultati positivi conseguiti sono accompagnati da un sensibile incremento degli investimenti in infrastrutture e del parco giocatori, il cui valore è passato da euro 39.075.944 del bilancio 2013 ad euro 63.410.056 del bilancio 2017. Il patrimonio netto della società ammonta a euro 32.951.063.

Dopo il risultato positivo del 2016, la società rafforza il suo trend di crescita, presupposto necessario per poter affrontare al meglio le competizioni sportive. Esprimendo la più sincera soddisfazione per i risultati di bilancio e per l’andamento delle attività della società, il presidente Massimo Ferrero sottolinea che U.C. Sampdoria, dopo la costruzione di Casa Samp, è tuttora fortemente impegnata nella progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture, così da creare sugli spazi in concessione a Bogliasco una vera e propria ‘cittadella dello sport’. Al termine di questo importante progetto, la prima squadra e l’Academy potranno disporre di impianti e strutture all’avanguardia, in modo da posizionare stabilmente il club in una fascia sempre più alta del calcio italiano.