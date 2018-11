Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riunione video, riscaldamento e lavori tecnico-tattici in preparazione al derby della Lanterna. Questa l’agenda della Sampdoria a due giorni dalla stracittadina di domenica sera, alla quale non ha preso parte il solo Edgar Barreto, alle prese con una seduta di recupero in piscina.