Sampdoria, assenti i nove nazionali. Terapie per Barreto

Edizione del TMW News dedicata al momento positivo della Lazio e al mercato biancoceleste, con il nome di Manuel Lazzari della Spal in pole. Ma non solo. Spazio anche al Napoli, a Fabian Ruiz e alle parole di Insigne da Coverciano, oltre all'analisi delle panchine nella zona retrocessione....

Tavecchio: "Ventura non presentò dimissioni, disse che avrebbe stupito"

Chievo, Di Carlo: "E' una maglia magica: c'è tempo per farcela"

Barça, Lenglet svela: "A diciotto anni dissi di no alla Juventus"

Udinese, Collavino: "Velazquez e Nicola? C'è un tempo per ogni cosa"

Fiorentina, Milenkovic visionato da Mourinho per il suo United

Napoli, retroscena Lazzari: in estate Giuntoli ha offerto 18mln alla SPAL

Bologna, nuovo stage per il portiere canadese Pantemis

Nations League, A-2: Islanda già retrocessa, Belgio avanti per il primo

Nations League, A-3: Italia-Portogallo per sperare nel primo posto

Deckers (EFL Voetbal): "De Ligt-De Jong, l'Ajax non svenderà"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Roma, l'agente di Marcano: "Non è la nostra idea andare via"

Nations League, B-3: futuro da scrivere per l'Austria

Nella seconda seduta giornaliera invece Marco Giampaolo e il suo staff hanno sottoposto il gruppo ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche a gruppi sotto forma di partitelle a tema su campi di diversa metratura. Soltanto trattamenti fisioterapici per Edgar Barreto. Aggregati ad entrambe le sedute i Primavera Leonardo Benedetti e Matteo Raspa, ai quali nel pomeriggio si sono aggiunti anche Mohamed Bahlouli, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli. Domani, giovedì, è in agenda un solo allenamento pomeridiano.

La Sampdoria è tornata ad allenarsi al Mugnaini di Bogliasco. Lo ha fatto a ranghi ridotti e priva dei nove nazionali: Joachim Andersen, Emil Audero, Vid Belec, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Dennis Praet e Ronaldo Vieira. Forza in palestra e trasformazione tecnico-tattica sul campo: questo il programma della seduta mattutina alla quale hanno partecipato anche Vasco Regini e Gabriele Rolando, impegnati invece nel pomeriggio in allenamenti individuali di recupero agonistico.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy