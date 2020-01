© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terzo allenamento della settimana per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista della gara contro il Brescia. Dopo il riscaldamento tecnico-atletico, la squadra si è impegnata prima su esercitazioni sul possesso palla e poi su prove tattiche finalizzate alla preparazione della prossima gara di campionato. Tutti i disponibili, compreso lo squalificato Omar Colley, hanno partecipato all’intera seduta. Terapie, fisioterapia e programmi specifici per Fabio Depaoli e Gastón Ramírez. Intenso lavoro sul campo per Edgar Barreto. Protocollo di recupero post-intervento per Alex Ferrari.