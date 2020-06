Sampdoria-Bologna, i convocati di Ranieri: out Quagliarella, Ferrari e lo squalificato Jankto

La Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per continuare la preparazione in vista della gara con il Bologna in programma domani, domenica, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.30). Rapidità, possessi ed esercitazioni tattiche: questo il menù della seduta pomeridiana. Al termine dell’allenamento Claudio Ranieri ha reso noto l’elenco dei 25 blucerchiati arruolati per affrontare i rossoblù. Tre gli indisponibili: oltre allo squalificato Jakub Jankto, restano fuori causa Alex Ferrari e Fabio Quagliarella. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Ramírez.