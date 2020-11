Sampdoria, calvario finito per Gabbiadini. L'attaccante adesso vede la gara col Bologna

La sosta del campionato porterà in dote a Claudio Ranieri un Gabbiadini in più: questo, almeno, è il progetto (e l’intendimento) dello staff tecnico (insieme a quello medico) della Sampdoria. Sino ad oggi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'attaccante è stato in campo solo sette minuti nel finale della gara d’esordio in campionato contro il Benevento, finché a metà ottobre un problema muscolare all’adduttore lo ha costretto a fermarsi. Gabbiadini svolgerà un lavoro personalizzato in campo sino alla fine di questa settimana e dall’inizio della prossima dovrebbe aggregarsi ai compagni. L’obiettivo è quello di entrare fra i convocati già dalla gara contro il Bologna del 22 novembre, per partire poi magari titolare nel derby di coppa Italia del giovedì successivo.