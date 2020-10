Sampdoria, Candreva si allena parzialmente con il gruppo: Gabbiadini ancora ai box

Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria in vista del derby della Lanterna in programma domenica sera. Gruppo compatto, si legge sul sito ufficiale del club, per la fase di riscaldamento dopo di che il tecnico blucerchiato Ranieri ha diviso la squadra fra chi ha giocato in Coppa Italia, lavoro di scarico per loro, e chi invece non ha giocato con la Salernitana che ha effettuato partitelle a tema in spazi ridotti. Prosegue il recupero di Antonio Candreva che ha svolto regolarmente in gruppo la prima partite per poi proseguire con un programma personalizzato specifico mentre Manolo Gabbiadini prosegue il suo iter riabilitativo.