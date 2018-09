Sampdoria, Caprari si allena con il gruppo. Out Regini e Saponara

Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue con una seduta mattutina sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con la SPAl, in programma lunedì sera al “Ferraris”. Primo test in gruppo per Gianluca Caprari che questa mattina ha svolto l’allenamento con i compagni. Riunione tecnica, riscaldamento atletico, sviluppi tattici ed esercitazioni sulle palle inattive: questo il menù proposto da Marco Giampaolo e dal suo staff. Per gli indisponibili Vasco Regini e Riccardo Saponara seduta individuale di recupero agonistico con potenziamento in piscina.