C'è il timore che anche quest'anno ci sia calo di fine stagione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - La sconfitta casalinga col Frosinone ha fatto apparire in casa Sampdoria i vecchi fantasmi delle ultime due stagioni, caratterizzate da un improvviso calo nel rush finale di campionato che ha cancellato i sogni europei. I tifosi confidano che si tratti solo di un incidente di percorso: "Il nostro campionato incomincia ora - spiega Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs blucerchiata -. Certo nessuno si aspettava la sconfitta ma nulla è compromesso per l'Europa". E' quello che ha ribadito il vice presidente Antonio Romei a Milano in occasione dell'assemblea di Lega: "Nelle difficoltà si vedono i veri uomini e ci attendiamo una reazione da uomini, da tutti". Di certo, bisogna evitare di ripetere il trend degli ultimi anni. Nella stagione 2016-2017 da metà aprile fino al termine del campionato la Samp ha raccolto tre punti su 21 disponibili. L'anno dopo, il calo si era registrato a metà marzo: nelle ultime 11 giornate appena 7 punti.