Sampdoria, differenziato per Barreto e Linetty. Solo palestra per Tonelli

Allenamento mattutino per la Sampdoria di Claudio Ranieri. A Bogliasco individuale sul campo per Edgar Barreto e Karol Linetty; differenziato in palestra per Lorenzo Tonelli; iter di recupero post-intervento per Alex Ferrari.