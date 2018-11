Sampdoria, differenziato per cinque: individuale per Colley

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria, che continua la preparazione in vista dell’anticipo con il Bologna, prossimo avversario sabato sera al “Ferraris”. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi: rigenerativo tra campo e palestra per i più impiegati nel derby, seduta completa per tutti gli altri disponibili. Sessioni specifiche in piscina per Bartosz Bereszynski, Grégoire Defrel, Albin Ekdal e Lorenzo Tonelli; individuale per Omar Colley e di recupero tra palestra e campo (lavoro aerobico) per Edgar Barreto. Domani, mercoledì, è in agenda un mattutino sempre a gruppi.