Doppia seduta di allenamento oggi per la Sampdoria in vista del primo match di campionato contro la Lazio. Al mattino la formazione blucerchiata è stata impegnata con le esercitazioni tattiche, mentre il pomeriggio Di Francesco&C. hanno diretto un’esercitazione tecnica e una partita a tema sul campo 2. Lavoro specifico per Jakub Jankto; programma di recupero fisioterapico anche in acqua per Gonzolo Maroni.