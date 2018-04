Sampdoria, distorsione al ginocchio per Murru. Salterà la Juve

Non sarà a disposizione di Giampaolo per la sfida contro la Juve

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 9 APR - Trauma distorsivo contusivo, con interessamento del collaterale mediale del ginocchio destro, per Nicola Murru, difensore della Sampdoria, che si è infortunato sabato sera durante il derby della Lanterna. Secondo quanto appreso, Murru non verrà operato, ma dovrà sottoporsi a una terapia conservativa e senz'altro non sarà a disposizione dell'allenatore Marco Giampaolo per la sfida contro la Juventus, domenica prossima a Torino.