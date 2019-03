La Sampdoria si concentra sulla sfida interna con l’Atalanta e lo fa con un doppio allenamento. In mattinata allenamento a reparti, con una prima parte in palestra (sviluppo della forza) e quindi in campo, con ripassi tattici sia della fase difensiva sia delle proposte offensive. Nel pomeriggio, invece, seduta a base di esercitazioni per lo sviluppo tecnico del possesso palla, partite a tema su spazi ridotti.Personalizzati. Allenamento personalizzato per Lorenzo Tonelli, mentre Ginaluca Caprari e Fabio Quagliarella sono stati impegnati tra lavori specifici in piscina, terapie e fisioterapia. Per Gastón Ramírez e Júnior Tavares cure e individuali tecnico-atletici sul campo. Programma specifico di recupero agonistico infine per Édgar Barreto.