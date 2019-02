Sampdoria, doppia seduta. Palestra per Colley. Terapie per Caprari

Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mercoledì è giorno di doppio allenamento per la Sampdoria al “Mugnaini”. Sotto il sole di Bogliasco, nella preparazione alla sfida con l’Inter, Marco Giampaolo e il suo staff hanno coinvolto dieci ragazzi della Primavera di Simone Pavan. In mattinata la squadra è stata suddivisa in due gruppi, in base ai ruoli, e ha svolto prima esercitazioni in palestra per lo sviluppo della forza e quindi lavori tattici di reparto. Nel pomeriggio, invece, tutti sul campo 1 per attivazione, tecnica e partitelle a tema. Tutti tranne Omar Colley (specifico in palestra pomeridiano), Albin Ekdal (doppio personalizzato anche in piscina), Edgar Barreto (sedute specifiche di recupero agonistico, in palestra e in campo) e Gianluca Caprari (terapie).