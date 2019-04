© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Marco Giampaolo. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Sampdoria, il difensore Omar Colley, uscito nel primo tempo della sfida contro il Torino di ieri sera non ha infatti niente di grave e sono escluse lesioni alla mandibola per il centrale blucerchiato.