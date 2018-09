Sampdoria, Ferrero presente alla seduta. Individuale per Saponara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria prosegue la fase d'avvicinamento alla sfida con l'Inter, prossimo avversario domani sera, sabato, al "Luigi Ferraris". Sotto gli occhi del presidente Massimo Ferrero – salito al Poggio di Bogliasco in compagnia del figlio Rocco – e del direttore sportivo Carlo Osti, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una nuova seduta a gruppi: scarico per i blucerchiati più impegnati contro la Fiorentina, mentre il resto della rosa – più il Primavera Ognjen Stijepovic – ha svolto un allenamento completo. Programmi individuali di recupero agonistico per Vasco Regini e Riccardo Saponara. Domani, mercoledì, è fissata al “Mugnaini” la seduta di rifinitura mattutina, al termine della quale Marco Giampaolo svelerà le proprie scelte, diramando la lista dei convocati per la sfida con i nerazzurri.