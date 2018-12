© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria è tornata all’opera. Lo ha fatto sotto il sole di Bogliasco e sotto lo sguardo del presidente Massimo Ferrero. Marco Giampaolo e staff hanno incentrato la ripresa in una sessione da 80 minuti a base di attivazione, tecnica, possessi e partitelle ad alta intensità. Edgar Barreto prosegue il proprio iter di recupero lavorando parzialmente in gruppo. Bartosz Bereszynski, in attesa di concludere gli accertamenti strumentali alla gamba destra infortunata a Roma, è stato sottoposto a cure fisioterapiche. Domani, mercoledì, i blucerchiati sosterranno una doppia seduta.