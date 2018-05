Sampdoria, fisioterapia per Quagliarella, Barreto, Murru e Viviano

© foto di Federico Gaetano

Allenamento diviso in due gruppi per la Sampdoria, tornata in campo dopo il lunedì di stacco post-Napoli. Programma di scarico per i blucerchiati più impegnati domenica sera, seduta completa sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco per tutti gli altri. Domani, mercoledì, appuntamento mattutino. Terapie e fisioterapia per Edgar Barreto, Nicola Murru, Fabio Quagliarella ed Emiliano Viviano.