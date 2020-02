Sampdoria, fisioterapia per Quagliarella: da valutare per il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria subito in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la gara di sabato contro il Torino. Due i gruppi di lavoro. Da una parte c’erano i blucerchiati maggiormente impegnati con il Napoli, che sono stati sottoposti a sedute individuali rigenerative. Palestra e campo, invece, per tutti gli altri calciatori disponibili, alle prese con lavori di potenziamento e trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche. Fisioterapia per Jakub Jankto e Fabio Quagliarella. Fabio Depaoli ha invece svolto un programma individuale tecnico-atletico sul campo. Percorso riabilitativo post-intervento per Alex Ferrari. Domani, mercoledì, prevista un’altra seduta in mattinata.