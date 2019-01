Sampdoria, Gabbiadini e Bereszynski in gruppo. C'è anche Dodò

Ripresa a gruppi per la Sampdoria che ha ricominciato la preparazione della trasferta a Firenze. Dopo il pranzo alla Residenza Academy, i blucerchiati maggiormente impiegati in Coppa Italia hanno svolto una seduta rigenerativa tra palestra e campo. Per tutti gli altri disponibili allenamento da circa 90 minuti sul campo 2: con i compagni hanno lavorato anche Bartosz Bereszynski, Manolo Gabbiadini e in parte Edgar Barreto. Rientrato dal prestito al Santos, Dodò ha svolto un allenamento individuale tra palestra e campo. Domani, mercoledì, doppia sessione in agenda.