Sampdoria, Giampaolo recupera Andersen per il derby

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meno due al derby della Lanterna e la Sampdoria ha svolto il suo quinto allenamento settimanale. Dopo la riunione video, il programma ha previsto riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche per tutto il gruppo, con il quale sono ritornati a lavorare Joachim Andersen e Júnior Tavares dopo il lavoro precauzionale specifico dei giorni scorsi. Ben 10 i giovani aggregati: Goncalo Cabral, Davide Canovi, Alessandro Casanova, Masimiliano Doda, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Giuliano Maglie, Joao Nobrega e Marco Perrone. Sul campo 1 Edgar Barreto ha svolto una prolungata seduta specifica tecnico-atletica di recupero agonistico. Domani mattina, sabato, è in agenda la rifinitura della squadra al termine della quale Marco Giampaolo incontrerà, alle ore 13.00, i media per la consueta conferenza stampa della vigilia.