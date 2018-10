Sampdoria, gruppo al completo: scarico per i Nazionali

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

Foggia, Iemmello finalmente in gruppo. Convocazione in arrivo

Giornale di Sicilia: "A Nesto la nazionale non fa bene"

Pescara, i convocati di Pillon: prima chiamata per il Millennial Faggioli

Foggia, Loiacono: "Iemmello è un lusso per la B"

La Sampdoria è al completo. Con il ritorno di Vid Belec tutti i nazionali sono rientrati al quartier generale del “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati sono stati sottoposti ad una seduta mattutina a gruppi tra palestra, forza e tattica. Una seduta alla quale – oltre a Vasco Regini – non hanno partecipato Joachim Andersen, Vid Belec, Jakub Jankto, Dawid Kownacki e Gabriele Rolando, impegnati in lavori singoli di scarico, e sono stati aggregati ben nove Primavera: Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Lorenzo Boschini, Axel Campeol, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli, Matteo Raspa, Ognjen Stijepovic e Jamie Yayi Mpie.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy