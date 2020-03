Sampdoria-Hellas Verona, rese note le modalità di rimborso per i biglietti

vedi letture

La Sampdoria ha reso note le modalità di rimborso per i biglietti acquistati per Sampdoria-Hellas della 26^ giornata di Serie A: "L’U.C. Sampdoria comunica che i rimborsi dei biglietti acquistati per Sampdoria-Hellas Verona, gara valida quale 26.a giornata della Serie A TIM 2019/20, avranno inizio a partire dalle ore 16.00 di lunedì 9 marzo e chiuderanno alle ore 18.30 di sabato 14 marzo con le seguenti modalità. Online. Per acquisti effettuati online o tramite Call center: tutti i biglietti acquistati via internet verranno automaticamente rimborsati. Il rimborso dell’importo verrà effettuato sulla carta di credito usata per l’acquisto. Punti vendita. Per acquisti effettuati presso i punti vendita della rete Listicket-Ticketone: sarà necessario restituire i biglietti in originale presso lo stesso punto vendita dove sono stati acquistati. Il rimborso sarà effettuato in contanti. Service Center. Per acquisti effettuati presso il Sampdoria Service Center di via Cesarea: si dovranno restituire i biglietti in originale presso il punto vendita (orario continuato, 9.30-18.30, da lunedì a sabato). Il rimborso sarà effettuato in contanti".