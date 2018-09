Sampdoria, i convocati di Giampaolo: out Praet e Regini

Rio Ave, Coentrao: "Persi tanti soldi per tornare a essere felice"

Arsenal, Mkhitaryan rischia di saltare il Qarabag per motivi politici

Man United, Mourinho: "Cristiano Ronaldo felice di tornare a Old Trafford"

Turchia, i convocati di Lucescu: ci sono Calhanoglu e Under

Liverpool, Klopp ha chiesto a Mignolet di non lamentarsi più in pubblico

Levante, Mayoral saluta il Real Madrid: "Per crescere mi serve giocare"

Liverpool, dribbling tragicomico per Alisson: "È colpa anche di van Dijk"

Sporting CP, il "Messi di Scozia" in prestito al Farense

Liga, brutto ko per l'Atletico Madrid: il Celta Vigo vince 2-0

West Ham sempre ko in quattro gare, Pellegrini: "Inizio preoccupante"

Aston Villa, avviati i contatti per il rinnovo di Grealish

La Sampdoria è pronta a ricevere il Napoli. Questa mattina sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno ultimato la fase di avvicinamento alla sfida con gli azzurri in programma domani sera, domenica, al “Ferraris” e valida quale 3.a giornata della Serie A TIM. Ai box restano Dennis Praet e Vasco Regini, ancora alle prese con i rispettivi programmi di recupero agonistico. Sono 24 dunque i convocati da Marco Giampaolo. Di seguito l’elenco completo.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy