Sampdoria, i convocati per il derby: out Barreto e Linetty

Rifinitura mattutina per la Sampdoria in vista del derby di questa sera. Il tecnico Marco Giampaolo ha diramato l'elenco dei convocati per la stracittadina nel quale non compare l'infortunato Barreto, oltre allo squalificato Linetty.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.