Sampdoria, i convocati per il derby: torna Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rifinitura senza intoppi per la Sampdoria al “Mugnaini”. Dopo l’ultimo allenamento svolto nel quartier generale di Bogliasco, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati per il derby della Lanterna di questa sera. Sono 23 i blucerchiati arruolati per la stracittadina, nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Belec, Tozzo, Viviano.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Praet, Ramirez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.